Roban cartera en Rincón y gastan $20,000: ahora enfrentan cargos

Una mujer de 33 años y un hombre de 34 enfrentan cargos por presuntamente apropiarse de una cartera en un restaurante de Rincón y luego utilizar las tarjetas de crédito hurtadas para realizar compras que ascendieron a unos $20,000.

De acuerdo con la Policía, contra Genesis M. Seguí Soto y Alexander Lugo Báez pesan ocho cargos por apropiación ilegal agravada, seis cargos por uso, posesión o traspaso fraudulento de tarjetas con bandas electrónicas y seis cargos por apropiación ilegal de identidad.

Los hechos se remontan al 24 de octubre de 2025, en el restaurante Belo.

Según la investigación de las autoridades, los imputados se apropiaron de una cartera perteneciente a un hombre, que contenía tarjetas de crédito, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Posteriormente, ambos se trasladaron al centro comercial Mayagüez Mall, donde realizaron múltiples compras en diversas tiendas utilizando las tarjetas de crédito hurtadas.

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Las transacciones fraudulentas ascendieron a aproximadamente $20,000.

La fiscal Vanessa V. Rivera Morales presentó la prueba ante el juez Luis O. Padilla Galliano, del Tribunal de Mayagüez, quien encontró causa para arresto contra ambos imputados y les fijó una fianza global de $60,000, que prestaron a través de un fiador privado.