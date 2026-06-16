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Roban cartera en Rincón y gastan $20,000: ahora enfrentan cargos

Dos personas fueron imputadas por presuntamente usar tarjetas de crédito hurtadas para realizar compras en varias tiendas

16 de junio de 2026 - 9:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de un mallete (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer de 33 años y un hombre de 34 enfrentan cargos por presuntamente apropiarse de una cartera en un restaurante de Rincón y luego utilizar las tarjetas de crédito hurtadas para realizar compras que ascendieron a unos $20,000.

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De acuerdo con la Policía, contra Genesis M. Seguí Soto y Alexander Lugo Báez pesan ocho cargos por apropiación ilegal agravada, seis cargos por uso, posesión o traspaso fraudulento de tarjetas con bandas electrónicas y seis cargos por apropiación ilegal de identidad.

Los hechos se remontan al 24 de octubre de 2025, en el restaurante Belo.

Según la investigación de las autoridades, los imputados se apropiaron de una cartera perteneciente a un hombre, que contenía tarjetas de crédito, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Posteriormente, ambos se trasladaron al centro comercial Mayagüez Mall, donde realizaron múltiples compras en diversas tiendas utilizando las tarjetas de crédito hurtadas.

Las transacciones fraudulentas ascendieron a aproximadamente $20,000.

La fiscal Vanessa V. Rivera Morales presentó la prueba ante el juez Luis O. Padilla Galliano, del Tribunal de Mayagüez, quien encontró causa para arresto contra ambos imputados y les fijó una fianza global de $60,000, que prestaron a través de un fiador privado.

La vista preliminar de este caso quedó señalada para el 6 de julio.

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Breaking NewsRincónPolicía de Puerto Ricofraude
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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