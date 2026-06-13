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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fianza de $700,000 contra hombre imputado de agredir y herir con navaja a su expareja

El sujeto también habría amenazado a un familiar de la perjudicada e intentó agredirlo

13 de junio de 2026 - 11:53 AM

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Mallete de un juez.
Según el Departamento de Justicia, los hechos ocurrieron la noche del 11 de junio en Carolina. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Fiscalía de Carolina radicó nueve cargos contra un hombre que presuntamente esperó a su expareja en una residencia, la agredió físicamente y luego la hirió con una navaja durante un incidente de violencia de género.

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Según el Departamento de Justicia, los hechos ocurrieron la noche del 11 de junio en Carolina.

La investigación establece que el imputado, identificado como Juan Gabriel Fernández Núñez, esperó a que su expareja llegara a su residencia y, una vez allí, la sorprendió, la insultó y la agredió con patadas.

Posteriormente, el imputado la habría amenazado de muerte y la lastimó con una navaja en múltiples áreas.

La pesquisa también reveló que Fernández Núñez amenazó a un familiar de la perjudicada e intentó agredirlo con la misma navaja.

Por estos hechos, la Fiscalía de Carolina formuló tres cargos por maltrato, un cargo por maltrato mediante amenaza, un cargo por tentativa de asesinato, dos cargos por portación y uso de armas blancas, un cargo por amenazas y un cargo por tentativa de agresión.

La prueba fue presentada ante la jueza Rebecca Vera, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, quien encontró causa para arresto en todos los cargos y le impuso una fianza global de $700,000.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 23 de junio.

“La violencia doméstica no tiene cabida en nuestra sociedad y en el Departamento de Justicia no descansaremos en nuestros esfuerzos por erradicarla. En estrecha colaboración con la Policía de Puerto Rico, continuaremos procesando estos delitos con firmeza para asegurar que quienes recurren a la violencia enfrenten las consecuencias de sus actos”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en declaraciones escritas.

“Es importante que las víctimas sepan que no están solas y que existen recursos disponibles para ayudarles a recuperar su seguridad y estabilidad. A través de nuestra Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito contamos con personal especializado en todas las regiones de Puerto Rico para brindar apoyo directo y coordinar servicios esenciales, incluyendo tratamiento psicológico, acompañamiento durante el proceso judicial, compensación económica, coordinación de albergue y medidas de seguridad, entre otras ayudas disponibles”, puntualizó.

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La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

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Breaking NewsDepartamento de JusticiaViolencia domésticaCarolinaLey 54
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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