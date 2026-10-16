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Sean “Diddy” Combs es trasladado a una nueva prisión tras las informaciones sobre un estilo de vida de lujo

La medida llega tras reportes sobre privilegios, un supuesto altercado y sanciones

16 de octubre de 2026 - 12:51 PM

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ARCHIVO - El magnate de la música y empresario Sean «Diddy» Combs llega a la gala de los Billboard Music Awards en Las Vegas, el 15 de mayo de 2022. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK — Sean “Diddy” Combs ha sido trasladado a una prisión federal de Pensilvania tras las informaciones que apuntaban a que el magnate del hip-hop llevaba una vida de lujo y había resultado herido en una pelea en el centro penitenciario de Nueva Jersey, según informó el viernes a The Associated Press una persona con conocimiento del asunto.

La Oficina Federal de Prisiones va a trasladar a Combs, de 56 años, desde la prisión federal de Fort Dix (FCI Fort Dix) a la prisión federal de Allenwood Low (FCI Allenwood Low), un centro de baja seguridad situado al sur de Williamsport y a unas 155 millas (250 kilómetros) al oeste de la ciudad de Nueva York, según ha indicado esta persona. Dicha persona no estaba autorizada a hablar públicamente y lo hizo bajo condición de anonimato.

La Oficina de Prisiones confirmó el traslado, pero no facilitó más detalles. La agencia señaló que, por motivos de privacidad, seguridad y protección, no hace comentarios sobre las condiciones de reclusión de ninguna persona bajo su custodia, incluidos los motivos del traslado.

“Las decisiones sobre la asignación de los reclusos las toma la Oficina de Prisiones de Estados Unidos (BOP), y no estamos en condiciones de pronunciarnos sobre las circunstancias que rodean este traslado”, afirmó la portavoz de Combs, Juda Engelmayer. “Sean sigue centrado en seguir adelante, y esperamos que su estancia en el nuevo centro sea productiva y transcurra sin interrupciones innecesarias”.

Combs está cumpliendo una condena de cuatro años y dos meses tras haber sido declarado culpable el año pasado de delitos relacionados con la prostitución por transportar a personas a través de las fronteras estatales con el fin de mantener relaciones sexuales. El caso contó con testimonios desgarradores sobre actos de violencia y fiestas sexuales a las que él denominaba “freak-offs”. Supuso un duro golpe para una de las figuras más influyentes del mundo de la música y el entretenimiento.

El mes pasado, NBC News informó de que Combs seguía disfrutando de ciertos aspectos de su estilo de vida millonario en la prisión federal FCI Fort Dix: introducía de contrabando Hennessy, hacía que otros reclusos le cocinaran, le limpiaran, le hicieran la cama y le dieran masajes, y utilizaba un móvil de contrabando para consultar las redes sociales y ver selfies desnudas de una exnovia.

El miércoles, TMZ informó de que Combs había resultado herido en una pelea con otro recluso en Fort Dix y que tuvo que ser trasladado fuera de la prisión para recibir tratamiento. En una inusual réplica, la Oficina de Prisiones desmintió la información de TMZ y declaró a la AP: “La noticia a la que se refieren es falsa y no ha ocurrido”.

A raíz del reportaje de la NBC, Combs fue trasladado a la unidad especial de la prisión, una zona de máxima seguridad separada del resto de la población reclusa, destinada a reclusos con problemas disciplinarios o que suponen un riesgo para la seguridad. Además, se le han retirado 41 días de reducción de condena por buena conducta, lo que retrasa su fecha de salida hasta el 2 de marzo de 2028, según una persona con conocimiento del asunto.

Vista general de miembros de la prensa apostados a las afueras de una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado del caso en contra del rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane Dos de las hijas del rapero estadounidense Sean 'Diddy Combs' fueron captadas este miércoles, 2 de julio, a su llegada a una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado por el caso en contra del artista por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane Salida de su madre del tribunal. (AP Photo/Stefan Jeremiah)
1 / 19 | Luces, cámara, veredicto: así terminó el juicio contra Diddy. Vista general de miembros de la prensa apostados a las afueras de una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado del caso en contra del rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane - JUSTIN LANE

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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