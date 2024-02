Sentencian a 109 años de cárcel a Keishla Pérez Bigio por el asesinato de su madrastra, la empresaria Hilda Padilla

Mientras que, William Avilés González , otro de los acusados en el caso, tendrá que esperar un poco más para conocer su sentencia, ya que la vista fue reseñalada para el próximo 12 de marzo, a las 10:00 a.m., debido a que no está listo el informe presentencia del Departamento de Corrección.

La vista inició, pasadas las 10:19 a.m., cuando entraron a sala ambos acusados. Pérez Bigio tenía el cabello suelto y vestía el uniforme de confinada. Tan pronto se sentó, la acusada buscó con la mirada a sus familiares, se sonrió y le lanzó besos a su padre, Juan Pérez Colón.

“Son 109 años. Ya se le pudo hacer justicia (a mi mamá), pero aún así falta. Tengo que pelear por mi hermana, que eso es otra cosa que viene en el camino. No la he visto desde el 2020″, dijo la hija de la víctima, Yaireishka Morales Padilla , al culminar la vista.

“Que se pudra en la cárcel”

“Eso no significa que a los 25 (años en prisión) va a salir. Es que a los 25 puede la Junta considerarlo y si cualifica, pues decidir si le da una libertad bajo palabra. Puede ser que no sea a los 25, puede ser que sea a los 30, puede ser que sea a los 28. O sea, cuando la Junta entienda que ella es merecedora de eso, porque es un privilegio, no es un derecho”, dijo.