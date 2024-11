Sentencian a exempleado del restaurante El Hipopótamo a 21 años de cárcel en caso federal

“Y por la tortura que le hicieron también”, añadió el padre del joven, Tanislao Francisco. “Me prohibieron ver los retratos, pero en las pantallas pequeñas pude ver los retratos. Yo no sé... esa gente, cuando están por dinero, acaban con todo el mundo. No tienen compasión de nadie”.

“Uno tiene que aguantar, le pido a Dios... No es fácil tener esos criminales frente a uno y no poder hacer nada”, agregó el padre, al romper en llanto. “Pido a Dios que me dé fortaleza, porque no puedo, no puedo”.