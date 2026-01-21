Tribunal deniega petición de un monitor especial que garantice la divulgación completa de los archivos de Jeffrey Epstein

Un juez que supervisa el caso penal de Ghislaine Maxwell dijo el miércoles que dos miembros del Congreso carecían del derecho legal a intervenir y presionar su demanda de un observador designado por la corte para asegurar que el gobierno cumpla con una nueva ley que ordena la liberación de sus archivos sobre Jeffrey Epstein.

Pero los legisladores son libres de interponer una demanda civil o trabajar a través de las herramientas que tienen en el Congreso para mejorar la supervisión, dictaminó el juez de distrito Paul A. Engelmayer.

Los representantes de Ro Khanna, demócrata de California, y Thomas Massie, republicano de Kentucky, habían copatrocinado la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que fue promulgada por el presidente Donald Trump en noviembre. Exigía la divulgación pública de los archivos relacionados con las investigaciones sobre tráfico sexual de Epstein, el financiero fallecido, y Maxwell, su confidente desde hace mucho tiempo.

Engelmayer coincidió en gran medida con la insistencia del Departamento de Justicia (DOJ en inglés) en que no tenía autoridad para acceder a la petición de los congresistas de acelerar la publicación de ese material. Los congresistas habían instado a Engelmayer a que nombrara un supervisor independiente para garantizar que el gobierno divulgara inmediatamente los más de 2 millones de documentos que ha identificado como material de investigación. Khanna y Massie dijeron que la lentitud en la divulgación de los documentos violaba la ley y había causado “graves traumas a los supervivientes.”

PUBLICIDAD

Un mes después de que venciera el plazo para hacer público el material, sólo se han hecho públicos unos 12,000 documentos. El departamento ha dicho que la publicación de los archivos se retrasó debido a las redacciones necesarias para proteger las identidades de las personas que sufrieron abusos.

1 / 62 | Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​ - The Associated Press 1 / 62 Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​ The Associated Press Compartir

Engelmayer dijo que las cuestiones planteadas por Khanna y Massie sobre si el departamento estaba cumpliendo la ley eran “innegablemente importantes y oportunas”. Pero, dijo, la forma en que los miembros del Congreso estaban tratando de intervenir no estaba permitida.

El juez, que heredó el caso de Maxwell después de que el juez de primera instancia fuera designado para un tribunal de apelación, dictaminó que no tiene autoridad para supervisar el cumplimiento de la nueva ley por parte del departamento, y que Massie y Khanna no tienen legitimación, ni derecho legal, para insinuarse en el caso de Maxwell.

Engelmayer dijo que ha recibido cartas y correos electrónicos de supervivientes de abusos de Epstein en apoyo de la petición de los legisladores de nombrar a un supervisor neutral.

“Estas expresan la preocupación de que el DOJ no cumpla de otro modo con la Ley”, escribió el juez, que fue nominado por el presidente demócrata Barack Obama.

Según Engelmayer, el departamento “ha tratado a las víctimas de boquilla” y “no nos ha tratado con la solicitud que merecemos”.

Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión tras ser declarada culpable de tráfico sexual en diciembre de 2021. Recientemente solicitó al tribunal federal su puesta en libertad, alegando que ha surgido nueva información que la justifica. Un jurado determinó que había ayudado a reclutar niñas para que Epstein abusara de ellas durante el último cuarto de siglo y que también había participado en algunos de los abusos.

PUBLICIDAD