El Tribunal Federal en San Juan mantuvo vigente la determinación que permite que las personas no binarias y que no conforman el género puedan atemperar sus certificados de nacimiento para que refleje su identidad.

La jueza había resuelto, en mayo pasado, una demanda presentada por seis personas no binarias nacidas en Puerto Rico, alegando que la política actual discrimina arbitrariamente entre individuos binarios -un individuo cuya identidad de género es masculina o femenina- y no binarios -cuya identidad de género no es ni masculina ni femenina.