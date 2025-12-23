Tribunal Supremo dice “no ha lugar” a reconsideración de Cobra Acquisitions en pleito contra municipios

El Tribunal Supremo declaró “no ha lugar” la petición de la empresa Cobra Acquisitions que buscaba que el alto foro revisara la demanda de 12 municipios que reclaman el pago de arbitrios de construcción y patentes por los trabajos de restauración del sistema eléctrico realizados tras el azote del huracán María.

Cobra intentaba, mediante una solicitud de reconsideración, que el Supremo se expresara en torno a los pleitos incoados por los municipios. Pese a múltiples pleitos y varios intentos, la empresa no ha logrado que el máximo tribunal asuma jurisdicción y se exprese.

La decisión, con fecha del 12 de diciembre, recayó sobre un panel compuesto por los jueces asociados Roberto Feliberti Cintrón, Camille Rivera Pérez y Rafael Martínez Torres. Este último presidió el panel, según la resolución del alto foro.

Tras la determinación y en menos de 24 horas, Cobra solicitó una segunda reconsideración, en lo que constituye su último intento ante el Supremo.

Hace siete años, 13 municipios demandaron a Cobra por el pago de patentes y arbitrios. En su primer pedido de reconsideración al Supremo, la empresa añadió a su equipo legal al presidente de la Asociación de Abogados de Puerto Rico, Ramón Rosario, y al ex juez asociado –ya retirado– Edgardo Rivera García.

“Básicamente, lo que está solicitando Cobra es que el Tribunal Supremo se exprese, porque hay varios litigios que tienen la misma controversia con Cobra y otros contratistas y, en la medida en que el Tribunal Supremo no se exprese, pues, los tribunales inferiores podrían seguir tomando determinaciones contradictorias”, indicó Rosario.

El Nuevo Día intentó, sin éxito, obtener declaraciones de los alcaldes implicados en el pleito o sus abogados.

El pasado 23 de octubre, el Supremo declaró “no ha lugar” un recurso legal (“certiorari”) para que el alto foro viera el caso. En el recurso de reconsideración, presentado el 6 de noviembre, Cobra alegó que no debe pagar arbitrios de construcción y patentes porque le cobija la exención que, por ley, tiene la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que incurrir en ese gasto impactaría la tarifa eléctrica.

Trece pueblos demandaron a Cobra y, al momento, solo Maunabo concluyó su pleito y prevaleció en el Supremo, aunque todavía aguarda por que se finiquite una cuantía sobre las patentes.

El recurso de reconsideración de Cobra fue presentado contra Salinas, Guayama y Humacao, pero repercute sobre Caguas, Guaynabo, Yabucoa, Ceiba, Arroyo, Las Piedras, Gurabo, Utuado y Patillas, que aún esperan por sentencias en sus litigios.

En julio del año pasado, la Junta de Gobierno de la AEE, por conducto de la Junta de Supervisión Fiscal, acordó pagarle a Cobra la mitad de los cerca de $400 millones adeudados post-María, del total de $1,300 millones facturados. El pago fue ratificado por la jueza federal Laura Taylor Swain, como parte de la discusión del Plan de Ajuste de la corporación pública bajo el Título III de la ley Promesa.