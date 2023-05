Una resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico permitió que la declaración del testigo estrella fuera usado en el juicio contra los acusados por el asesinato de la empresaria Hilda Padilla Romero el 30 de septiembre de 2020, en la avenida Los Filtros, en Guaynabo.

Después de declarar en la vista preliminar, el asesino confeso de Padilla Romero, Luis González, decidió no prestar testimonio en la etapa del juicio contra Keishla Pérez Bigio y William Avilés.

Ante una petición de la fiscalía, el Tribunal de Bayamón lo declaró como “testigo no disponible” y autorizó el uso de la grabación de su testimonio en la vista preliminar.

Los abogados de los acusados acudieron al Tribunal de Apelaciones y luego al Supremo, que declaró la petición “no ha lugar”.

Tras el revés de la defensa, el juicio se reanudó hoy, con la fiscalía reproduciendo el audio para que fuera escuchado por la jueza Mariela Miranda Recio, quien preside el proceso sin jurado.

Antes de que se escuchara la grabación, el licenciado Edwin Castro, abogado de Avilés, reiteró su objeción planteada en la vista preliminar de que se permita el uso de las expresiones de González en contra de su cliente.

Por su parte, José Padilla, hermano de la víctima, tuvo que volver a escuchar la narración de González Martínez sobre cómo la mujer fue ejecutada a tiros, en presencia de dos hijas, mientras conducía por la PR-177.

“Es un poco difícil, pero satisfactorio porque, por lo menos ,el juicio está en curso y esperamos, en nombre del Señor, que todo salga bien”, expresó José Padilla, afuera de la sala judicial, donde se mantenía cabizbajo en el banco del público mientras oía la grabación. “Estamos tranquilo, porque esperamos que todo salga bien”.

“Hay mucha evidencia. Los abogados están haciendo su parte y los fiscales están haciendo su trabajo”, agregó.

En el audio de la vista, que se llevó a cabo el 9 de marzo de 2020, se oye a González ofrecer un detallado relato del crimen.

Dijo que había conocido a Avilés González unos siete años antes, mientras estaban en la escuela intermedia y precisó que se dedicaba a la mecánica de aviación.

En cuanto a Pérez Bigio, indicó que la conoció “uno a dos años” antes del suceso porque “vive en Camitito, donde yo vivo”. Admitió que antes del crimen él trabajaba en un punto de drogas en ese sector.

No obstante, al informar que no iba a declarar en el juicio, llegó a decir que no recordaba quién era Pérez Bigio.

Según la grabación, en la vista preliminar el testigo indicó que Pérez Bigio lo llamó uno o dos meses antes del asesinato para que “le hiciera una vuelta”, lo que aseguró que significaba que “matara” a alguien.

En cuanto a la solicitud, dijo que Pérez Bigio le manifestó que Padilla Romero “le estaba haciendo la vida imposible a ella y a sus hijos” y que “no podía tener trabajo con su papá”.

Según el testigo, le informó a Pérez Bigio que le cobraba $2,000 por el crimen, pero unas dos semanas después la joven le avisó que solamente tenía $1,500 y González accedió, condicionado a que posteriormente le diera los otros $500.

Indicó, luego, que Pérez Bigio le envió una foto de Padilla Romero, así como una descripción del auto de la mujer y del lugar de trabajo donde la podía encontrar.

Mientras, González Martínez indicó que llamó a Avilés para que le acompañara. Según el testimonio, Avilés condujo mientras González ocupó el pasajero delantero para poder disparar.

De acuerdo con el audio, González confesó que siguieron a Padilla Romero por la PR-177 hasta que le pidió a Avilés “que se pegue a la guagua” de Padilla Romero, quedando a unos cuatro pies de distancia.

“Bajé el cristal, saqué la mano y le hice los disparos... al cristal del conductor... Hice 14 disparos a la cabeza de la señora en la foto”, declaró González.

Añadió que al día siguiente, 1 de octubre de 2019, fue a la casa de Pérez Bigio, quien le pagó los $1,500. De ese total, dijo que se quedó con $750 y le dio $750 a Avilés.

El juicio continuará mañana con otros testigos, mientras que tras romper su acuerdo de cooperación, González enfrentará juicio por separado en julio.