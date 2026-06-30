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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Walter Hodge Jr. regresa al tribunal por caso de violencia de género

Un juez había encontrado causa para arresto luego de que el canastero se allanara a las denuncias radicadas

30 de junio de 2026 - 9:07 AM

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El baloncelista Walter Hodge Jr. había quedado con libertad supervisada después de que le fijaran una fianza de $15,000. (Xavier Araújo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Caguas - El baloncelista Walter Hodge Jr. regresó al tribunal hoy, martes, para la vista preliminar en su contra por cargos de violencia de género.

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La audiencia fue citada para las 9:00 de la mañana ante la jueza Ingris Caro Cobb, en la sala 201 del Centro Judicial de Caguas.

De acuerdo con la Policía, los hechos fueron reportados en la noche del pasado 17 de junio, en Gurabo.

La imputación surge a raíz de una querella presentada por su actual esposa y corresponde a la modalidad de violencia psicológica.

De acuerdo con la denuncia, en la llamada Hodge la amenazó de publicar en las redes sociales contenido explícito de la querellante, a quien también le habría proferido insultos.

Hodge compareció a eso de la medianoche a la comandancia de Caguas, donde fue puesto bajo detención, hasta que le radicaron cargos en horas de la mañana siguiente por violación al el artículo 3.1 de la Ley 54 contra la Violencia Doméstica.

Después de allanarse, el juez Carlos Capó Hernández, del Tribunal de Caguas, le fijó una fianza de $15,000, la cual prestó, por lo que quedó bajo supervisión electrónica hasta la vista preliminar.

Mientras, Hodge quedó fuera de los Cangrejeros de Santurce luego de que el Baloncesto Superior Nacional (BSN) activó el “Protocolo para el manejo de casos y denuncias sobre violencia doméstica y de género”, que dispone una suspensión sumaria de no más de 10 días mientras se realiza la investigación interna de un comité especial.

No obstante, el director de torneo del BSN, licenciado Ricardo Carrillo, explicó que además del protocolo, la liga determinó una suspensión indefinida, mientras que el mismo equipo de Santurce impuso una suspensión indefinida contra Hodge en lo que se dilucida el caso en corte.

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La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

Tags
Walter HodgeBreaking NewsPolicía de Puerto RicoTribunal de CaguasViolencia de género
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