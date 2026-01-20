Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Wanda Vázquez, Mark Rossini y Julio Herrera Velutini aceptan perdón presidencial

El banquero fue el último en someter su aceptación del indulto ofrecido por Donald Trump

20 de enero de 2026 - 12:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced radicó un aviso indicando que aceptó el indulto otorgado por el presidente Donald Trump. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Por

La exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el asesor financiero Mark Rossini y el banquero Julio Herrera Velutini aceptaron formalmente este martes el indulto emitido por el presidente Donald Trump en el caso federal por corrupción, lo que daría paso a que se archive el caso en su contra.

“Mark T. Rossini, a través de su abogado, acepta por la presente el indulto total e incondicional otorgado por el presidente el 15 de enero de 2026”, indica la moción, que hace referencia a la acusación original emitida por un gran jurado en 2022.

Horas después, los abogados de Vázquez Garced también radicaron un aviso en el que informaron al Tribunal que recibieron y aceptaron el indulto de Trump.

“Dado el indulto completo e incondicional y la aceptación del mismo, este caso se convierte en uno irrelevante, por lo que la defensa solicita que el tribunal desestime con perjuicio el caso y ordene que se cierre“, resaltaron los abogados de la exmandataria en el escrito de dos páginas.

Herrera Velutini fue el último en someter su documento de aceptación formalmente, requisito que solicitó la fiscalía la tarde del lunes para procesar el perdón presidencial.

En el caso de Rossini, sus abogados añadieron que “esta aceptación” del indulto “aplica a todos los cargos que surgen” de la acusación original, así como del caso radicado el año pasado, al hacer alegación de culpa por un delito menos grave de violación a la ley electoral.

“En consecuencia, Rossini solicita la desestimación de todos los cargos pendientes ante este Tribunal con perjuicio”, agregó.

La Fiscalía federal pidió al tribunal la desestimación de los cargos y que cerrara el caso una vez Vázquez Garced, Rossini y Herrera Velutini certificaran que aceptaban el perdón presidencial.

“Reconozco recibo de y acepto el perdón completo y sin condiciones otorgado por el presidente de los Estados Unidos el 15 de enero de 2026”, lee la notificación de Herrera Velutini.

Rossini, un exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) fue acusado inicialmente de participar en un alegado esquema de soborno junto a Herrera Velutini para aportar a la campaña de Vázquez Garced en las primarias de 2020. A cambio, según los cargos, la entonces gobernadora removió de su puesto a George Joyner, quien dirigía la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que estaba investigando a Bancrédito, institución de Herrera Velutini.

Tras largas negociaciones, que involucraron a altos funcionarios del Departamento de Justicia federal, los acusados acordaron hacer alegación de culpa por un cargo menos grave de otorgar o aceptar una contribución ilegal a una campaña electoral por parte de un extranjero, en referencia a Herrera Velutini, quien incluyó en su equipo de defensa a un exabogado de Trump.

El indulto presidencial fue concedido mientras las partes discutían la recomendación de la Fiscalía federal para una sentencia de un año de prisión para Vázquez Garced. La vista debía celebrarse el 29 de enero.

