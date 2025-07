Wanda Vázquez y coacusados deberán comparecer al Tribunal federal para declararse culpables

“Aunque los acusados están ahora acusados de un delito menor, sigue siendo un delito que lacera la integridad de nuestro proceso electoral democrático. El delito imputado representa un ataque a un principio fundamental de nuestra sociedad democrática: elecciones libres y justas. En consecuencia, el Tribunal no ejercerá su discreción para permitir que las audiencias de lectura de cargos y alegatos sean celebradas por videoconferencias” , dijo Carreño Coll.

“Conforme a ese acuerdo y siguiendo directrices presumiblemente emitidas por el Departamento de Justicia en Washington D.C., que informaron que la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico ya no perseguiría los cargos contenidos en la acusación formal”, añadió la togada en la orden.

Abogado explica por qué la exgobernadora solicitó que el caso en su contra no se vea en conjunto a otros cargos que enfrentan los coacusados Julio Herrera Velutini y Mark Rossini.

Por tanto, mencionó que dado a que este Tribunal no violará los principios de separación de poderes y mantiene el máximo respeto por la Constitución y el estado de derecho, “no le queda otra opción que respetar la decisión del Gobierno”.

Trasfondo del caso

Presuntamente, Vázquez Garced; Herrera Velutini, propietario de Bancrédito; Rossini, consultor profesional; y otras personas no acusadas formalmente participaron en un esquema de soborno mediante el cual la exgobernadora presuntamente reemplazó al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner , por una persona elegida por Herrera Velutini a cambio de contribuciones políticas y servicios de consultoría, según el documento judicial.

Tras ser arrestados, los tres acusados habían hecho previamente alegación de no culpabilidad .

“Han cometido una gran justicia y mis abogados trabajarán con eso... No puedo hablar sobre los hechos”, agregó la exmandataria, quien argumentó que no vio la conferencia de prensa de las autoridades federales, celebrada ese día más temprano.

Al igual que hizo hace meses, cuando se comentaba que sería arrestada, Vázquez Garced se reafirmó en su inocencia. “No he cometido delito alguno, ninguna irregularidad. A mi pueblo siempre le he hablado de frente, y ahora me toca defenderme de lo que han hecho. Pero les aseguro que han cometido una gran injusticia conmigo en esta radicación de cargos”, afirmó.