Dos semanas atrás, mientras celebrábamos el triunfo demócrata del martes, 3 de noviembre —en algunos casos con el desbordado júbilo de quien acierta todos los números del Powerball— se publicaban dos noticias graves, no por el daño que ya causaron sino por lo que representan de cara al futuro inmediato.

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