Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Vídeos
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
15 de noviembre de 2026
81°Despejado
OpiniónAntes que llegue el lunes
Suscriptores
OPINIÓN
Antes que llegue el lunes
Mayra MonteroMayra Montero
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Colgados por sus partes

El comisario europeo de Agricultura y Alimentación ha advertido que “la cadena de suministro de alimentos de Europa debe estar preparada para las amenazas nuevas y en constante evolución”, destaca Mayra Montero

15 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Crear los sistemas de protección adecuados redundará en un costo importante para las empresas. Pero no quedará otro remedio, si se quiere evitar que poblaciones enteras entren en pánico, escribe Mayra Montero (Agencia EFE)

Dos semanas atrás, mientras celebrábamos el triunfo demócrata del martes, 3 de noviembre —en algunos casos con el desbordado júbilo de quien acierta todos los números del Powerball— se publicaban dos noticias graves, no por el daño que ya causaron sino por lo que representan de cara al futuro inmediato.

Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
CiberataquesSeguridad alimentariaGuerrasEuropaFranciaIránRusia
ACERCA DEL AUTOR
Mayra Montero

Mayra Montero

Arrow Icon
Escritora
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: