Opinión
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Colgados por sus partes
El comisario europeo de Agricultura y Alimentación ha advertido que “la cadena de suministro de alimentos de Europa debe estar preparada para las amenazas nuevas y en constante evolución”, destaca Mayra Montero
15 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
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