Cuba: la invasión que ya ocurrió
Les leyeron la cartilla a los exiliados cubanos en la Florida: no permitirán que saquen sus embarcaciones para ir a buscar amigos o parientes, escribe Mayra Montero
7 de junio de 2026 - 11:10 PM
7 de junio de 2026 - 11:10 PM
Cuando los sectores más recalcitrantes de Miami se desgañitan exigiéndole al presidente Trump que para cuándo la invasión a Cuba, no se dan cuenta de que, para todos los efectos, Cuba ya fue invadida. Y si esa “invasión” ha tenido éxito es porque durante décadas los encargados de enderezar la economía, rehabilitar la infraestructura y poner al país en marcha, no se ocuparon de adelantar un proyecto de rehabilitación e independencia cabal. La independencia de Cuba es de boquita, de retórica, de pose.
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