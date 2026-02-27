Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Ralph Rivera GutiérrezRalph Rivera Gutiérrez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Cuba: una mirada a la salud pública

Los sistemas sanitarios funcionan con recursos, no con sacrificio infinito, escribe Ralph Rivera

27 de febrero de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Cirujanos Cubanos nos explicaron cómo se racionan suturas y anestésicos. Enfermeras describieron protocolos improvisados para reutilizar insumos que en cualquier otro sistema serían desechables, relata Ralph Rivera. (Ismael Francisco)

La semana pasada visité Cuba, como parte de una delegación de salubristas organizada por la organización Educación Médica en Cooperación con Cuba (EMCC). Recorrimos hospitales en La Habana y Matanzas. También visitamos un policlínico y varios consultorios del médico. Lo que vimos no puede describirse solo con estadísticas. Observamos salas llenas de pacientes, equipos fuera de uso por falta de piezas y quirófanos que continúan operando, gracias a la creatividad de profesionales que suplen con ingenio lo que el bloqueo estadounidense impide adquirir.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
CubaEstados UnidosSalud
ACERCA DEL AUTOR
Ralph Rivera Gutiérrez

Ralph Rivera Gutiérrez

Arrow Icon
El autor es catedrático del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, adscrito al Programa de Salud Pública General y al Departamento de Administración de Servicios de Salud....
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: