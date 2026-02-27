Cuba: una mirada a la salud pública
Los sistemas sanitarios funcionan con recursos, no con sacrificio infinito, escribe Ralph Rivera
27 de febrero de 2026 - 10:00 PM
La semana pasada visité Cuba, como parte de una delegación de salubristas organizada por la organización Educación Médica en Cooperación con Cuba (EMCC). Recorrimos hospitales en La Habana y Matanzas. También visitamos un policlínico y varios consultorios del médico. Lo que vimos no puede describirse solo con estadísticas. Observamos salas llenas de pacientes, equipos fuera de uso por falta de piezas y quirófanos que continúan operando, gracias a la creatividad de profesionales que suplen con ingenio lo que el bloqueo estadounidense impide adquirir.
