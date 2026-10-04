Opinión
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“Halarse los pelos”: el gobierno como vecindad
Si en verdad la amenazaron, lo que tenía que hacer es llevar la evidencia de esa amenaza al cuartel más cercano y radicar una querella, y no obligarnos a leer esos intercambios que parecen más propios de los personajes de la vecindad de “El Chavo del 8” que de funcionarias que están al mando de agencias clave, opina Mayra Montero
4 de octubre de 2026 - 11:10 PM
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