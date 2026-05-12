Opinión
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¿Departamento de Justicia o sastrería jurídica?
La sección 14 del artículo III de nuestra Constitución concede a los legisladores inmunidad por sus expresiones en una u otra cámara o en cualquiera de sus comisiones, indica Rafael Cox Alomar
12 de mayo de 2026 - 11:10 PM
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