Los demócratas por la estadidad
Los resultados de las elecciones de medio término hay que ubicarlos en su justa perspectiva, ponderada y serenamente, escribe Mayra Montero.
8 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
8 de noviembre de 2026 - 11:10 PM
En un programa de radio matutino, el miércoles o el jueves pasado, se debatían asuntos sobre la energía solar y la manera de avanzar la implantación de medidas que realmente adelanten la producción de esa energía sostenible. Como acababa de saberse el resultado final de las elecciones de medio término, una mujer presente en el programa exclamó “¡Ganamos el Congreso, ganamos el Congreso!”. El otro invitado en el espacio, un hombre con la cabeza bien amueblada, que sabe que lo admiro, riposto: “No es mi Congreso”.
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