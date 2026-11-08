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prima:Los demócratas por la estadidad

Los resultados de las elecciones de medio término hay que ubicarlos en su justa perspectiva, ponderada y serenamente, escribe Mayra Montero.

8 de noviembre de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El ya mencionado senador por Nuevo México, Martin Heinrich, ha sido identificado como “aliado” del exgobernador Pedro Pierluisi, y parece que en algún momento, al principio del cuatrienio, se estuvo preguntando si “esta era la administración y el Congreso correctos para atender el tema del estatus”. A partir de enero se verá con qué viene y cuáles son sus planes, indica Mayra Montero. (LENIN NOLLY)

En un programa de radio matutino, el miércoles o el jueves pasado, se debatían asuntos sobre la energía solar y la manera de avanzar la implantación de medidas que realmente adelanten la producción de esa energía sostenible. Como acababa de saberse el resultado final de las elecciones de medio término, una mujer presente en el programa exclamó “¡Ganamos el Congreso, ganamos el Congreso!”. El otro invitado en el espacio, un hombre con la cabeza bien amueblada, que sabe que lo admiro, riposto: “No es mi Congreso”.

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