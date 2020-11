¿Para qué la libertad y la democracia?

Hemos vivido días que no sorprenden. Lo que ha ocurrido respecto al proceso electoral es crónica de un desastre anunciado. Muchos lo dijeron, por activo o pasivo, pero las ansias de poder y falta de escrúpulos, disfrazadas de ley y orden, llevaron a la Comisión Estatal de Elecciones al desastre que es hoy. Eso, en este momento, por grave que parezca, es lo menos preocupante y sorprendente.

Lo más pasmante es la cantidad de ciudadanos ardidos con que se cuestionen los resultados y las maneras en que reaccionan otros partidos, en especial Movimiento Victoria Ciudadana, por la manera en que se ha realizado todo este proceso. Pero, si no se cuestionan las maneras, ¿para qué la libertad y la democracia? Si no se cuestionan las decisiones, ¿no es acaso una dictadura? Si a usted puertorriqueño, por ejemplo, no le cuadra la cuenta de banco, ¿no lo va a cuestionar? Seguramente sí, pues es su dinero. Entonces véalo de esta manera: las cuentas de la CEE no cuadran, es un hecho. Los votos que depositaron cientos de miles de puertorriqueños no están en orden e incumplen con los protocolos. ¿Eso es tan difícil entender? ¿O es que 500 años de saqueo colonial nos hacen dejar que nos roben hasta el aliento?

¿Cuál es el problema con cuestionarlo todo? No es ser mal perdedor, es perder con las cuentas claras. Si no le place el cuestionar, tiene usted un problema con la libertad y la democracia que dice anhelar. Ya lo dice el gran Luis Rafael Sánchez, en su aclamada Antígona Pérez: “En América, la milicia es la carrera que encumbra”. Parecemos volvernos eso, una masa obediente, que no piensa, pero que acata. Y tiene sentido, es así como se hace riqueza política en este país, obedeciendo a ciegas, como Creón y su comparsa. Devastador.