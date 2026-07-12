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Javier Colón MoreraJavier Colón Morera
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Las batallas de la ciudadanía: una mirada desde Puerto Rico

La estrategia de Trump de deportar masivamente a los “sin papeles” sigue tan fuerte como siempre

12 de julio de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La estrategia de Trump de deportar masivamente a los “sin papeles” sigue tan fuerte como siempre, señala Javier Colón Morera. En la foto, agentes federales intervienen con un inmigrante mexicano. (ALLISON DINNER)

El 30 de junio de 2026, en una decisión 6-3, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reafirmó la doctrina de que los hijos e hijas de personas “indocumentadas” nacidos en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento (Trump v. Barbara, 2026). Donald Trump había pedido, desde muy temprano en su segundo mandato, una relectura restrictiva de Wong Kim Ark, el precedente de 1898 que consagró la ciudadanía por nacimiento, y fue derrotado. La presión ejercida por el presidente estadounidense fue tan enorme que llegó a presentarse personalmente a la vista oral del caso, convirtiéndose en el primero en funciones en asistir a una vista oral en la historia de ese Tribunal. Es una derrota judicial significativa en medio de un alto porcentaje de victorias que siguen ampliando lo que se ha dado en llamar “la presidencia imperial”. Desde Puerto Rico, el pleito sobre quién nace ciudadano nos resulta menos ajeno de lo que parece: llevamos más de un siglo viviendo las paradojas de una ciudadanía estadounidense condicionada.

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Javier Colón Morera

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Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras
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