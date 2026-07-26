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Manolo Núñez NegrónManolo Núñez Negrón
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prima:Volver a Homero

Uno no podría decir en qué momento fue que el pensamiento y la imaginación literaria se alejaron de la vida pública, contagiando de frivolidad el debate de ideas, escribe Manolo Núñez Negrón

26 de julio de 2026 - 11:50 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Uno está seguro de que hay una plaga más nociva que aquella que asoló las playas de Ilión en vísperas de la catástrofe troyana: la mentira impune, escribe Manolo Núñez Negrón. En la foto, escena del filme La Odisea, de Christopher Nolan (Captura)

Parece que va a ponerse de moda, gracias a la última película de Christopher Nolan, la épica. Acá en el trópico amargo cada cual ha estado viviendo su propio cantar de gesta: unos sin agua, otros sin luz, y Jenniffer González glosando las audacias de Francisco Domenech después de consultar a la Sibila en un resort de Punta Cana, igual que la Musa que cantó a Aquiles, en otras circunstancias, que es como si Odiseo se encontrara de repente, en los campos de Ítaca, a Ángel Cintrón vestido de paisano, entre los pretendientes, y con la cajita aquella, ay.

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