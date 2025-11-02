Durante décadas hemos investigado cómo diagnosticar y tratar lo más tempranamente posible el cáncer de páncreas, un tumor especialmente difícil de manejar. Él éxito ha sido limitado. Un estudio había sugerido que las bacterias posiblemente jugaban un papel importante porque cuanto mayor era la diversidad de bacterias en el intestino, mayor era la tasa de supervivencia. En otro experimento revelador, los investigadores trasplantaron microbios fecales de pacientes con cáncer de páncreas de larga supervivencia a ratones libres de gérmenes. A continuación, los ratones fueron expuestos a células de cáncer pancreático de humanos, y se observó que mostraban una evolución mucho más favorable que aquellos que recibieron microbiota de pacientes con supervivencia corta.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.