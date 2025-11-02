Opinión
2 de noviembre de 2025
Consejos de cabecera
OPINIÓN
Consejos de cabecera
Fernando Cabanillas
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El asesino silencioso entre las muelas

La detección temprana del cáncer de páncreas sigue siendo un desafío clínico, con herramientas poco efectivas, señala Fernando Cabanillas

2 de noviembre de 2025 - 2:00 AM

Curiosamente, los investigadores identificaron una especie de Candida en tejido tumoral pancreático humano, cuya secuencia coincidía con la de las muestras orales, lo que sugiere una posible conexión entre los hongos orales y el páncreas, destaca Fernando Cabanillas. (Jose R. Madera)

Durante décadas hemos investigado cómo diagnosticar y tratar lo más tempranamente posible el cáncer de páncreas, un tumor especialmente difícil de manejar. Él éxito ha sido limitado. Un estudio había sugerido que las bacterias posiblemente jugaban un papel importante porque cuanto mayor era la diversidad de bacterias en el intestino, mayor era la tasa de supervivencia. En otro experimento revelador, los investigadores trasplantaron microbios fecales de pacientes con cáncer de páncreas de larga supervivencia a ratones libres de gérmenes. A continuación, los ratones fueron expuestos a células de cáncer pancreático de humanos, y se observó que mostraban una evolución mucho más favorable que aquellos que recibieron microbiota de pacientes con supervivencia corta.

Tags
Cáncersalud oralBacterias
