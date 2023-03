¿Qué hemos aprendido del fascinante ratopín?

Si convocáramos un concurso para seleccionar cuál es el animal más feo del mundo, sin duda el ratopín desnudo se ganaría el primer premio. En Puerto Rico no existe este animal africano, por tanto la mayoría de los lectores no saben de lo que estoy hablando. Si me piden que lo describa puedo decir que su aspecto es el de un ratón lampiño con dos dientes frontales enormes y exteriores. Su piel es sumamente arrugada, sin pelos y de color rosa. Su silueta se asemeja a la de un hipopótamo, pero solo mide entre 6 a 12 pulgadas.