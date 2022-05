Madres boricuas en la diáspora: la persistencia como llave de superación en Orlando

Nota de la editora:

En homenaje a las madres puertorriqueñas, donde quiera que residan, la sección de Opinión de El Nuevo Día ha invitado a investigadoras boricuas de la academia en Estados Unidos a discurrir sobre el tema de las madres borinqueñas en la diáspora, así como a progenitoras también puertorriqueñas a narrar las vivencias de sus desafíos y logros en estados como Ohio, illinois y Florida.

Nací en Caguas, Puerto Rico, y actualmente vivo en la ciudad de Orlando, en el estado de Florida. Soy madre de cuatro niñas. Esa gran tarea no ha sido fácil. He tenido muchos tropiezos desde mi niñez y he vivido cosas muy duras. Sin embargo, rendirme nunca ha sido una opción.

En 2007 tomé la decisión decido de marcharme de Puerto Rico estando embarazada de mi cuarta hija. Vivía un futuro incierto porque la vida me seguía sorprendiendo. Me había quedado sola al cuido de mis hijas, pero seguí levantándome.

La mayor de mis chicas, Yetzabelly, de 25 años, ya es toda una profesional. Le encanta cocinar, hacer ejercicios y ya me hizo abuela de una princesa de cuatro añitos, Dyanna Xabelle. Luego le sigue Ninoshka Bones, de 21, quien es excelente estudiante y recientemente se graduó de Justicial Criminal. Antes de completar sus estudios ya trabaja en una oficina legal. Ninoshka próximamente terminará su carrera en leyes, con la ayuda de Dios. A ella también le encanta hacer ejercicios y es muy organizada. Decimos que es nuestra viejita de la casa. Alannis, de 17, es mi rebelde hermosa. Es una niña con un corazón muy grande que me llena de retos todos los días. Ella me ha enseñado muchas cosas en este complejo mundo. Kamila, de 14, es mi otra viejita. Es una estudiante muy aplicada, una persona madura. También le encanta comer.

Jessica Rosado, oriunda de Caguas, es madre de cuatro niñas y se desempeña como empresaria en la Florida. (Suministrada)

Me case muy joven y las cosas no salieron como pensaba. El tiempo pasó y actualmente estoy casada con un hombre maravilloso. Pedro, con quien comparto ya por casi 12 años, no es el padre biológico de mis hijas, pero de las ha querido y protegido en todo momento. Para quienes dudan, puedo afirmar que todavía existen hombres así.

Les quiero contar que, luego de haber pasado múltiples contratiempos, conocí a mi esposo por medio de las redes sociales. Pedro formó parte de mi grupo de cuarto año de escuela superior. Sin embargo, increíblemente nos conocimos en línea. Al poco tiempo nos casamos y ahora seguimos escribiendo nuestra historia.

Jessica Rosado posa orgullosa con su familia. La empresaria radica en Estados Unidos desde 2007. (Suministrada)

Con él aprendí que la mujer debe desarrollarse en todos los campos. Por eso, hace cuatro años comencé un negocio con solo $99 de capital. A pesar de experimentar miedo e incertidumbre, seguí mi proyecto. Con entrenamiento y mucha persistencia, logré mi objetivo. Se produjo la apertura de mi boutique en línea Estilo by Jessica.

El negocio ha sido una oportunidad para ayudar a otras mujeres a desarrollar también sus empresas. Aunque tenemos muchos retos como madres, nada debe ir por encima de nosotras. Podemos lograr todo lo que queremos.

Hoy soy un volcán de ideas y proyectos. Estoy comenzando una nueva aventura con la creación de mi taller Yo soy el reflejo de mí, segura de impactar positivamente a muchas mujeres. Deseo compartir conocimientos con chicas de distintos porque mi deseo más grande es que todas las mujeres puedan lograr sus metas.

Si yo he podido lograr mis objetivos, también tu puedes. No hay que esperar a ser una experta para lanzarse a encaminar los proyectos. Mi vida no ha sido perfecta, pero ya no soy la misma de ayer y he logrado superarme.

No olvides que el perdón es parte del éxito y podemos lograr enormes transformaciones. Mamá, somos grandes, créelo siempre. Feliz Día de las Madres.

