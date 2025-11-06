Opinión
6 de noviembre de 2025
OpiniónDesde la diáspora
Suscriptores
OPINIÓN
Desde la diáspora
Eugenio Matías PérezEugenio Matías Pérez
prima:Mamdani, Hidalgo y Aboutaleb: cómo los inmigrantes redefinen la política urbana

Alcaldes como Mamdani representan una nueva generación de líderes que tienden puentes entre culturas, opina Eugenio Matías

6 de noviembre de 2025 - 2:03 PM

Casos anteriores y el reciente triunfo de Mamdani, confirman una realidad más amplia: la diversidad es clave para la prosperidad de las grandes ciudades, destaca Eugenio Matías. (Yuki Iwamura)

El triunfo de Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York no es un caso aislado en el mundo interconectado y globalizado en el que vivimos. En décadas recientes, inmigrantes e hijos de inmigrantes han asumido roles de liderazgo en algunas de las ciudades más influyentes del planeta. Esta tendencia evidencia cómo la inmigración, antes vista como un desafío para la identidad nacional, está transformando la representación política y redefiniendo lo que significa pertenecer a una sociedad diversa y multicultural.

Eugenio Matías Pérez

Eugenio Matías Pérez

El autor es profesor en el Instituto Tecnológico de Puerto Rico - Recinto de Ponce
