Mamdani, Hidalgo y Aboutaleb: cómo los inmigrantes redefinen la política urbana
Alcaldes como Mamdani representan una nueva generación de líderes que tienden puentes entre culturas, opina Eugenio Matías
6 de noviembre de 2025 - 2:03 PM
El triunfo de Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York no es un caso aislado en el mundo interconectado y globalizado en el que vivimos. En décadas recientes, inmigrantes e hijos de inmigrantes han asumido roles de liderazgo en algunas de las ciudades más influyentes del planeta. Esta tendencia evidencia cómo la inmigración, antes vista como un desafío para la identidad nacional, está transformando la representación política y redefiniendo lo que significa pertenecer a una sociedad diversa y multicultural.
