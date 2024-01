La importancia de la hemoglobina en la salud y el deporte

La hemoglobina es vital para la salud y las funciones de cada uno de los sistemas corporales, incluyendo el cerebro. Tanto así que es llamado por los eruditos de la salud como una molécula prodigiosa y modelo de muchas otras.

Los niveles bajos de hemoglobina representan un problema de salud para los atletas.

¿Cómo esto afecta cuando un atleta se lesiona?

Esta se refiere a un bajo nivel de hemoglobina y/o hematocrito (cantidad de glóbulos rojos) en la sangre. Las causas son muchas, aunque la mayoría es por deficiencia nutricional junto a una exigencia considerable de esfuerzo físico.

Generalmente, la anemia por déficit nutricional va de la mano con un descenso de las capacidades físicas junto a la capacidad y tiempo de recuperación y regeneración.

Es decir, que cuando un atleta se lesiona un músculo o se rompe un hueso, éstos se curan más lentamente por una falta de proteínas o vitaminas en la alimentación.

Además, la sangre, en especial, los glóbulos rojos se encargan de llevar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo, y de recoger el dióxido de carbono y otras toxinas para ser eliminadas. Entonces, la baja oxigenación también reduce la efectividad y velocidad de la recuperación de una lesión.

Otra situación es cuando se diagnostica anemia mediante pruebas de laboratorio después de una fractura. Esto se ve, sobre todo, en fracturas de huesos grandes como el húmero, el fémur o la pelvis, o también cuando la fractura es expuesta (herida con el hueso salido).

Cuando un hueso se rompe, sangra. Los huesos, así como casi cualquier órgano del cuerpo, tienen arterias y venas. Además, en el interior de los huesos grandes se almacena la médula ósea, la cual es la encargada de producir las células de la sangre (glóbulos rojos y blancos, y plaquetas).

Al romperse el hueso, tanto sus arterias como la médula sangran y se forma un hematoma (acumulación de sangre).

Normalmente, esto es bueno pues luego el hematoma va a ayudar a que las células de la médula se transformen en células reparadoras de hueso, pero, a veces, cuando la fractura es compleja, este hematoma puede ser muy grande.

Se dice que un fémur puede sangrar hasta dos litros y una pelvis más de cuatro litros, lo cual no sólo es excesivo sino que puede comprometer la vida. Aunque es poco frecuente, existen posibilidades.

Entonces, cuando hay una fractura de este tipo, parte de la evaluación debe incluir medir el nivel de hemoglobina y hematocrito mediante un análisis de sangre, especialmente, en huesos grandes o si el paciente va a requerir una cirugía.

De esta forma, si estos niveles bajan sustancialmente, el procedimiento correspondiente por lo general es administrar una transfusión de sangre para elevar los valores de hemoglobina a un nivel aceptable.

Esto se lleva a cabo por dos razones:

⁃ Para recuperar la adecuada presión de la sangre y por ello la oxigenación del organismo.

⁃ Por si se requiriera una operación, para resistir mejor la intervención y para que la cicatrización y curación sea mejor.

Ahora bien, cuando la anemia (niveles bajos de hemoglobina ) está presente por un tiempo prolongado, es un poco diferente, ya que el organismo se ha adaptado a ese bajo nivel de hemoglobina en la sangre.

El atleta puede estar estable, pero si hay una fractura seria o hay que operar, la reacción del cuerpo no va a ser tan buena como si no hubiera anemia y pueden presentarse complicaciones, como infecciones o daño de otros órganos como el cerebro, riñón, hígado, etc.

En el ámbito deportivo cobra vital importancia la valoración de los procesos fisiológicos por parte de entrenadores y expertos en ciencias del ejercicio.

En este punto, los especialistas tendrán que tener en cuenta que las personas que practican alguna disciplina con frecuencia pueden sufrir la anemia del deportista, ocasionada en mayor medida por falta de hierro.

La anemia es una de las patologías más frecuente a nivel mundial y afecta a los glóbulos rojos de la sangre que se encargan de la oxigenación de todos los tejidos.

Además, existen diferentes tipos de anemias que pueden afectar a los deportistas e incidir negativamente en su rendimiento físico, pero en este ámbito hay personas que también pueden presentar falta de hierro y no tener anemia.

¿Por qué es frecuente la anemia en el deportista?

Los estudios y colaboraciones científicas de la última decada coinciden en que la incidencia de anemia en los deportistas no es mayor que en la población sedentaria, es decir, no habría relación directa entre anemia y hacer deporte.

Ahora bien, se debe conocer que la deficiencia de hierro -en el rendimiento deportivo- se detecta con más facilidad. De todos modos, hay que recordar que:

• El ejercicio físico intenso, aumentará las necesidades de hierro.

• La absorción a nivel intestinal puede ser menor, como consecuencia del trabajo muscular intenso que aumenta la velocidad del tránsito intestinal.

• La pérdida de hierro en la población deportista es evidentemente mayor que en la población sedentaria debido a una mayor sudoración, sobre carga física, fátiga muscular, microlesiones que genera el ejercicio físico, a su vez mayor menstruación en mujeres, entre otros factores.

• Puede haber un aporte insuficiente de nutrientes en aquellos deportistas que desconocen como llevar a cabo un plan nutricional específico basado en la exigencia de su disciplina deportiva y lo que conlleva toda su agenda. Tambien en los atletas que abusen del consumo de carbohidratos. Sin obviar el consumo adecuado de las proteínas de origen animal.

Tratamiento de la anemia del deportista:

Una vez diagnosticada la anemia, el atleta debe buscar ayuda de nutricionistas expertos en medicina deportiva. La base del tratamiento debe dirigirse a recuperar los niveles de hierro.

Podría en algunos casos ser necesaria alguna suplementación alimenticia si se considera necesario, pero también es muy importante adoptar una dieta abundante en hierro con alimentos que sean de fácil absorción.

• El hierro contenido en los alimentos de origen animal carne, aves, pescado, entre otros, contienen un tipo de hierro, llamado hierro hemo, que se absorbe mejor que el hierro no hemo aportado por los vegetales (cereales integrales, legumbres, verduras y el huevo entre otros).

• Existen nutrientes como la vitamina C y las proteínas que favorecen la absorción del hierro alimentario.

• Si se consume legumbres, se debe incluir alimentos ricos en vitamina C, (pimiento, tomate, perejil, limón, naranja, kiwi, fresa) y proteínas (carne, pescado, huevo) para mejorar la absorción del hierro.

• Si se consume carne, pescado o huevo para mejorar la absorción de hierro hemo, una alternativa es acompañar el plato con un alimento rico en vitamina C (pimiento, perejil, cítrico, kiwi, fresas o piña).

Ejemplo: carne con zumo de naranja o pescado con limón o carne acompañada con pimientos o pescado con ajo.

• No se debe tomar alimentos ricos en hierro en la misma toma que alimentos que puedan dificultar su absorción, como: café, té, cacao; alimentos ricos en calcio, lácteos o pan.

Detalles que debes conocer acerca del ejecicio y la hemoglobina:

El ejercicio físico aumenta las necesidades de hierro, un motivo que explica porqué la anemia es más frecuente en los deportistas.

Una vez diagnosticada la anemia, bien sea por el tratamiento, se basa en la reposición de los niveles de hierro, a través de una dieta saludable y de suplementos. Es fundamental tener un equipo médico de confianza, incluyendo nutricionista y preparador físico.

La alimentación del deportista es básica para ayudarle a mejorar el rendimiento y conseguir sus objetivos. Junto al descanso correcto y la hidratación, resultan elementos valiosos para la salud y poder alcanzar las metas.

(El autor es fisiólogo del ejercicio y posee un centro de desarrollo y capacitación. Puede ser contactado al correo electrónico: jc_scs@yahoo.com)