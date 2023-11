Preocupación en el incremento de cirugías “Tommy John” en lanzadores a nivel juvenil

La primera cirugía conocida como “Tommy John” cumplirá este próximo año su aniversario 50.

Muchos han sido los lanzadores rescatados mediante este método tan novedoso, empleado por primera vez en 1974 por el doctor Frank Jobe, quien estaba al frente del equipo médico de la franquicia de las Grandes Ligas de los Dogers de los Ángeles.

Jobe fue pionero en aquel momento al diagnosticar como un daño estructural el ligamento ulnar del codo izquierdo del entonces lanzador de los Dodgers, Tommy John, el cual no mostró mejoría ni evolución luego de un tiempo considerable de descanso como parte de la rehabilitación.

Debido a que el jugador no mejoraba con los tratamientos habituales, fue que el doctor Jobe decidió repetir un método que había utilizado en la guerra, en el que se sustituye el ligamento afectado por otro tendón ligamento del cuerpo que es prescindible.

Jobe se sentó con Tommy John para plantearle la propuesta, a lo que éste respondió: “Con esto tengo una posibilidad de volver a la lomita, si no hago nada, no tengo ninguna”.

Así fue como el doctor tomó parte de un tendón del antebrazo y lo utilizó para reemplazar el tendón destrozado del codo de John. Después de reposo y rehabilitación, el pitcher no solo volvió (después de más de un año de recuperación) sino que jugó 14 temporadas más.

Para aquella época el pronóstico de recuperación y posterior regreso a la loma a un alto nivel de competencia era incierto. No existía base científica ni pruebas contundentes. Cuando un jugador, entiéndase lanzador o jugador de posición, sufría un daño estructural relacionado al codo, el retiro era inminente.

Este procedimiento lleva el nombre de su primer paciente, el lanzador Tommy John.

Algunos años después, James Andrews, reconocido y legendario cirujano ortopeda, llevó dicho procedimiento quirúrgico a otro nivel, con amplia base de datos y especificidad del procedimiento.

“El factor de mayor riesgo es jugar béisbol todo el año” ha dicho Andrews en repetidas entrevistas, escritos y publicaciones.

Tuve la oportunidad de realizar uno de mis internados en práctica en su clínica y para aquella época el incremento en casos de patologías de codo y hombro era alarmante.

Luego de aproximadamente dos décadas ya es un procedimiento normal dentro del deporte del beisbol.

Los jóvenes serpentineros no solamente están lanzando todo el año, sino que muchos de ellos lo hacen en pleno desarrollo de sus capacidades sin tiempo de recuperación.

En las exhibiciones donde lanzan ante la mirada de los evaluadores de las organizaciones intentan tirar a una mayor velocidad, a veces, sin la preparación específica. Por ello, se lesionan.

El incremento de competencias junto a la evolución y expansión de torneos de verano como lo son los llamados “Perfect Games”, entre otros, limita aún más el tiempo de descanso y recuperación de los jóvenes lanzadores.

Nathan Eovaldi, lanzador de los campeones Rangers de Texas, ha sido operado dos veces del codo derecho. (Godofredo A. Vásquez)

Ver estas lesiones era normal cuando los lanzadores -principalmente- llegaban al nivel más alto en la pelota profesional.

Pero ahora, la mayoría de las lesiones ocurren en jugadores de primer año de universidad, e incluso en adolescentes y jovencitos en grados intermedios antes de llegar al sorteo de novatos de las Grandes Ligas.

Algunos de estos jovencitos están desarrollando su cuerpo muy rápido y su ligamento no es lo suficientemente fuerte para seguirle el paso a dichas exigencias fisiológicas y, por eso, sufren lesiones como lo es la del ligamento ulnar del codo de lanzar.

A estos datos se añade la pobre mecánica en la ejecución. Dichos factores están estrictamente ligados a cuán preparados están los músculos que componen toda la gama de movimientos y acciones relacionadas a lanzar una pelota.

Desde el plano estructural y fisiológico, el ligamento no está diseñado para tolerar tanta carga por un periodo de tiempo prolongado, con poco descanso y más aún si el lanzador posee un mecánica deficiente.

Una pobre mecánica va acelerando el proceso degenerativo en este caso de la articulación del codo, específicamente el ligamento ulnar colateral, donde tejidos blandos adyacentes están expuestos de igual manera.

El proceso de cirugía y recuperación:

¿Qué es la cirugía Tommy John?

La cirugía Tommy John, también conocida como reconstrucción del ligamento colateral cubital (UCL), es un procedimiento para reparar un UCL inestable o desgarrado o roto. El UCL es una banda fuerte de tejido en el interior del codo (la articulación donde se unen los huesos del brazo).

En la cirugía Tommy John, el cirujano especialista refuerza su articulación con un tendón sano de otra parte de su cuerpo. Si por alguna razón sus propios tendones no funcionan, el cirujano también puede obtener uno de un donante.

De donde venga el tendón, se llama injerto. El cirujano lo fija al cúbito y al húmero para que actúe como un nuevo UCL, lo que hace que su codo sea más estable, elimina el dolor con el proceso de regeneración y rehabilitación y, a su vez, recupera su rango de movimiento y fortaleza de todo el tejido blando alrededor.

¿Porqué un lanzador regresa con mayor velocidad después de la cirugía?

La razón principal no es por el efecto de la cirugía. La cirugía es para corregir el ligamento dañado. La contestación tiene base y fundamento a través de elementos fundamentales como lo son:

⁃ Especificidad de entrenamiento

⁃ Planificación de entrenamiento

⁃ Preparación con fundamento

⁃ Entrenamiento y capacitación

⁃ Corrección de biomecánica

⁃ Detalles y variables, de acuerdo a si es lanzador o jugador de posición.

⁃ El aspecto mental es clave

El pelotero con una rehabilitación correcta en cada fase de su proceso conocerá su cuerpo y las responsabilidades de cada grupo muscular y demás tejidos, responsables de llevar a cabo la acción y ejecución de lanzar.

El cuerpo como complemento juega un rol vital, comenzando por el hombro, articulación con total protagonismo en la biomecánica de lanzar junto a la escapula.

El ‘core’ y todo el tren inferior (las piernas ) dividen la responsabilidad de la siguiente manera en el orden fisiológico y biomecánico:

⁃ 40% tren inferior (piernas)

⁃ 30% el ‘core’ o lo que llamo ‘la cordillera central’

⁃ 30% el plexo braquial (escapula, hombro, codo, antebrazo, mano)

He tenido la oportunidad de trabajar y participar del proceso pre y poscirugía en sobre 500 casos de UCL (incluyendo al lanzador venezolano Johan Santana y al receptor boricua Christian Vázquez) y los elementos que favorecen el retorno al diamante con éxito se fundamentan en varios factores:

⁃ Un proceso quirúrgico correcto

⁃ Un proceso de rehabilitación correcto en cada fase

⁃ Un proceso de fortalecimiento junto a factores biomecánicos correctos

⁃ Entrenar la mente y el cuerpo como un complemento dependiente el uno del otro

⁃ Vigilar elementos de descanso y regeneración

⁃ Escuchar el cuerpo

⁃ Comunicación efectiva

⁃ No saltar etapas; no compararse con otro atleta en su proceso; no desesperarse

Todo atleta desea tener salud y no enfrentar una lesión de esta índole. Si ocurre, no es el final, ya que este procedimiento está muy avanzado tanto a nivel científico como tecnológico.

Colocarte en las manos correctas y confiar en el proceso entendiendo cada fase te llevará a un regreso exitoso y a obtener tus metas.

(El autor es Fisiólogo del Ejercicio y posee un centro de desarrollo y capacitación. Puede ser contactado al correo electrónico: jc_scs@yahoo.com)