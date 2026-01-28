Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
2025: el año que se llevó consigo la confianza del consumidor
La ciudadanía comienza el 2026 con más optimismo luego de la incertidumbre creada por el cambio de gobierno federal y estatal, la guerra comercial y los retos energéticos, apunta Gustavo Vélez
28 de enero de 2026 - 11:05 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.