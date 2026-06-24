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Francisco Millán RajoyFrancisco Millán Rajoy
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prima:Municipios del siglo XXI

Varios municipios en Puerto Rico han puesto en marcha diversas medidas de eficiencia y ahorro energético, una iniciativa en la que pueden colaborar las empresas españolas, asegura el economista Francisco Millán Rajoy

24 de junio de 2026 - 11:05 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Organizar las Fiestas de la Calle San Sebastián, con más de un millón de asistentes, sin apoyo tecnológico, sería imposible, asegura Millán Rajoy. (alexis.cedeno)

Hace pocos días, se celebraron en Madrid varios acontecimientos masivos. Por un lado, la visita del Papa León XIV, que congregó a más de dos millones de personas. Al mismo tiempo, Bad Bunny ofreció 10 conciertos en la ciudad que disfrutaron más de 600,000 personas. A ello se suman la Feria del Libro, la Fiesta del Cine o festivales en la capital como Noches del Botánico.

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Francisco Millán Rajoy

Francisco Millán Rajoy

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Director de la Oficina Económica y Comercial de España en Puerto Rico
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