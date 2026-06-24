Opinión
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Municipios del siglo XXI
Varios municipios en Puerto Rico han puesto en marcha diversas medidas de eficiencia y ahorro energético, una iniciativa en la que pueden colaborar las empresas españolas, asegura el economista Francisco Millán Rajoy
24 de junio de 2026 - 11:05 PM
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