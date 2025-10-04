Opinión
4 de octubre de 2025
Isla en su tinta
Eduardo LaloEduardo Lalo
prima:Qoms

Todos somos hijos de la desinformación, de la imposición de falsedades, de la deformación cultural, escribe Eduardo Lalo

4 de octubre de 2025 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Es probable que desconozcamos que antes de la llegada de Colón, la etnia indígena que más territorio americano ocupaba no era ni la azteca ni la inca ni la maya, sino que la amplia familia de pueblos arahuacos (de los cuales taínos y caribes formaban parte, escribe Eduardo Lalo. (Captura)

Chango Spasiuk es un acordeonista argentino. Proviene del norte, particularmente de la provincia de Misiones. La música que lo ha hecho famoso es el chamamé, al que ha contribuido con influencias musicales de Europa del Este. Su éxito como intérprete y compositor es grande, tanto en su país, donde llena importantes teatros, como fuera de él. A modo de muestra, ha compartido escenarios con músicos de la talla de Pat Metheny y John McLaughlin.

ArgentinaculturaindígenasCaribe
