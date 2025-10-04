Opinión
Qoms
Todos somos hijos de la desinformación, de la imposición de falsedades, de la deformación cultural, escribe Eduardo Lalo
4 de octubre de 2025 - 11:00 PM
Chango Spasiuk es un acordeonista argentino. Proviene del norte, particularmente de la provincia de Misiones. La música que lo ha hecho famoso es el chamamé, al que ha contribuido con influencias musicales de Europa del Este. Su éxito como intérprete y compositor es grande, tanto en su país, donde llena importantes teatros, como fuera de él. A modo de muestra, ha compartido escenarios con músicos de la talla de Pat Metheny y John McLaughlin.
