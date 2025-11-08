Hace un año, Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y, esta semana, el respaldo obtenido por un joven musulmán, llevó a Zohran Mamdani a conquistar la alcaldía de Nueva York. La victoria del segundo es una abierta confrontación de la del primero. Sin embargo, si se mira un mapa de esa nación, prácticamente toda ella, salvo fragmentos de algún tamaño en las costas y puntos aislados, lleva el rojo del dominio del Partido Republicano y el movimiento MAGA. Se puede cruzar de norte a sur y de este a oeste ese país, sin pisar un distrito político que se parezca a los objetivos que esbozó, en su discurso de la noche de las elecciones, el nuevo alcalde de Nueva York.

