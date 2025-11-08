Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
8 de noviembre de 2025
78°lluvia ligera
OpiniónIsla en su tinta
Suscriptores
OPINIÓN
Isla en su tinta
Eduardo LaloEduardo Lalo
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Sin límites

La victoria de Zohran Mamdani es una abierta confrontación a Donald Trump, escribe Eduardo Lalo

8 de noviembre de 2025 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Con motores de 1,500 a 2,000 caballos de fuerza y dimensiones que superan los 13 pies de alto, seis de estos potentes y ruidosos vehículos se desplazarán en la arena del coliseo en dos tipos de exhibiciones.
Algunos invierten cuantiosos recursos a la preparación de camionetas y también de “Monster trucks” de dimensiones colosales, señala Eduardo Lalo.

Hace un año, Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y, esta semana, el respaldo obtenido por un joven musulmán, llevó a Zohran Mamdani a conquistar la alcaldía de Nueva York. La victoria del segundo es una abierta confrontación de la del primero. Sin embargo, si se mira un mapa de esa nación, prácticamente toda ella, salvo fragmentos de algún tamaño en las costas y puntos aislados, lleva el rojo del dominio del Partido Republicano y el movimiento MAGA. Se puede cruzar de norte a sur y de este a oeste ese país, sin pisar un distrito político que se parezca a los objetivos que esbozó, en su discurso de la noche de las elecciones, el nuevo alcalde de Nueva York.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Estados UnidosDonald Trump Zohran Mamdani
ACERCA DEL AUTOR
Eduardo Lalo

Eduardo Lalo

Arrow Icon
Escritor
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: