Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Confluencia emprendedora en las Fiestas de la SanSe
Esta es una oportunidad clara para analizar cómo desde las Fiestas de la Calle San Sebastián se puede exportar un modelo de ecosistema emprendedor aplicable a otros contextos, explica Armando Díaz
26 de enero de 2026 - 11:07 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.