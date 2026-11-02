Opinión
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El camino del empresario: hacer, confiar y dirigir
Si el empresario corrige todo, responde por todos y recupera las tareas apenas aparece una dificultad, termina convirtiéndose en el cuello de botella de su propia empresa, apunta Valda
2 de noviembre de 2026 - 10:30 PM
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