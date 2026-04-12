Opinión
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El Efecto Dunning-Kruger y la política puertorriqueña: una reflexión incómoda para quienes nos gobiernan
Puerto Rico no necesita más líderes que crean que saben, necesita líderes que sepan o tengan el carácter de admitir que no saben de los temas que se legislan, destaca el banquero de inversiones Francisco Rodríguez Castro
12 de abril de 2026 - 11:05 PM
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