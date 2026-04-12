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prima:El Efecto Dunning-Kruger y la política puertorriqueña: una reflexión incómoda para quienes nos gobiernan

Puerto Rico no necesita más líderes que crean que saben, necesita líderes que sepan o tengan el carácter de admitir que no saben de los temas que se legislan, destaca el banquero de inversiones Francisco Rodríguez Castro

12 de abril de 2026 - 11:05 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Según el banquero de inversiones Francisco Rodríguez Castro es difícil imaginar una forma más peligrosa de tomar decisiones que ponerlas en manos de personas que no pagan ningún precio por equivocarse. En Puerto Rico, esa descripción no es una advertencia, es la rutina. (Shutterstock)

Existe un fenómeno psicológico llamado el efecto Dunning-Kruger.

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