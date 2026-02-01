Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
El mapa inconcluso del sistema contributivo de Puerto Rico
El contador público autorizado Kenneth Rivera Robles explica de manera sencilla por qué la gobernadora Jenniffer González modificó su propuesta e insta a poner el foco en una reforma holística
1 de febrero de 2026 - 11:10 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.