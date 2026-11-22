Opinión
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El nuevo ERP del gobierno no es el problema
En su primera etapa, Íntegra PR ha sido un dolor de cabeza y podría poner en riesgo el pago de los empleados públicos, si no se corrigen las deficiencias, advierte el ex Oficial de Informática, Giancarlo González Ascar
22 de noviembre de 2026 - 11:05 PM
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