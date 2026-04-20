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Juan Carlos ValdaJuan Carlos Valda
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La inteligencia intuitiva de un empresario de pymes

En una pyme, donde muchas veces hay que decidir con velocidad, con recursos limitados y con información imperfecta, la clave no está en elegir entre intuición o análisis, sino en aprender a hacerlas trabajar juntas, apunta Juan Carlos Valda

20 de abril de 2026 - 11:06 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La buena dirección no nace de apagar la voz de la experiencia, pero tampoco de rendirse ante ella. Nace de combinar sensibilidad para captar lo que todavía no es evidente con lucidez para validarlo antes de actuar, indica Valda (Shutterstock)

En muchas pymes hay una escena que se repite más de lo que parece. El empresario escucha una propuesta, mira un número, analiza una oportunidad y, aun sin tener todavía todos los datos sobre la mesa, siente que algo no cierra.

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Juan Carlos Valda

Juan Carlos Valda

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Licenciado en Administración de Empresas, Doctor en Ciencias de la Administración y posee un Posgrado en Control de Gestión
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