Opinión
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La inteligencia intuitiva de un empresario de pymes
En una pyme, donde muchas veces hay que decidir con velocidad, con recursos limitados y con información imperfecta, la clave no está en elegir entre intuición o análisis, sino en aprender a hacerlas trabajar juntas, apunta Juan Carlos Valda
20 de abril de 2026 - 11:06 PM
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