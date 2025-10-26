Opinión
26 de octubre de 2025
78°ligeramente nublado
La opinión experta
Suscriptores
OPINIÓN
La opinión experta
Jorge M. Cañellas
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La “píldora venenosa” en el proyecto que congela el impuesto al inventario

El Proyecto de la Cámara 420 no era lo que interesaba el sector comercial, pero puede ser el punto de partida para una solución permanente, escribe el CPA Jorge M. Cañellas Fidalgo

26 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Al presente, los comercios están obligados a pagar el impuesto al inventario a los municipios aunque no vendan la mercancía u operen con pérdidas. De convertirse en ley el proyecto cameral 420, se congelaría el pago de ese tributo por tres años y a partir del 2028, este se eliminaría de encontrarse una fuente alterna de recaudos. (Ramon "Tonito" Zayas)

La contribución sobre la propiedad mueble, en específico la porción que recae sobre el inventario, ha sido -por décadas- una carga desmedida para los negocios en Puerto Rico, sobre todo, los negocios de venta al detal y al por mayor que son los más afectados por esta contribución municipal.

ACERCA DEL AUTOR

Jorge M. Cañellas

El autor es abogado y contador público autorizado. Presidió la Cámara de Comercio de Puerto Rico.
