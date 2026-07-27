La rentabilidad también se construye puertas adentro
Administrar bien significa proteger el margen, cuidar la caja y reducir la dependencia del sobresalto cotidiano, escribe el experto en empresarismo Juan Carlos Valda
27 de julio de 2026 - 10:25 PM
27 de julio de 2026 - 10:25 PM
Durante mucho tiempo, muchos pymes asociaron la ganancia casi exclusivamente con dos capacidades: comprar a buen precio y vender con un margen atractivo. Ese razonamiento tuvo sentido en mercados más permisivos, donde ciertos errores podían compensarse con volumen, inflación, intuición o una enorme dedicación personal. Sin embargo, hoy la realidad es diferente. Una empresa puede vender, mantener clientes y hasta crecer, pero aun así encontrarse con una caja debilitada, márgenes cada vez más estrechos y un dueño agotado.
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