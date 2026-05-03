Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
¿Listo para recuperar tu dinero del reembolso de los aranceles federales?
El U.S. Customs and Border Protection planea pagar el reintegro al Importador Oficial Registrado independientemente de si este asumió la carga económica o la trasladó a sus clientes mediante ajustes en el precio, explicó Kenneth Rivera Robles
3 de mayo de 2026 - 11:10 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.