Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
Los seguros en un mundo dominado por Inteligencia Artificial
El auge de la computación generativa pone a prueba al sector de seguros y a Puerto Rico, donde su deteriorado sistema eléctrico complica asegurar riesgos de ciberseguridad, explica Edna Vázquez Bonnet
17 de mayo de 2026 - 11:10 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.