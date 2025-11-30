Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónLa opinión experta
Suscriptores
OPINIÓN
La opinión experta
Rafael Vélez DomínguezRafael Vélez Domínguez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La oportunidad económica de una generación

Los recientes anuncios de manufactureras estableciendo o ampliando operaciones evidencian que Puerto Rico puede sacar partido de la estrategia de repatriación industrial impulsada por Estados Unidos, destaca Rafael Vélez Domínguez

30 de noviembre de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Este año, Millicent Manufacturing adquirió por $3.15 millones cuatro propiedades que pertenecían a Teva Puerto Rico LLC, ubicadas en Fajardo, con el objetivo de trasladar parte de su producción a la isla. Es la segunda farmacéutica que, por primera vez, se establece en Puerto Rico en los pasados 15 años. (Suministrada)

Puerto Rico experimenta un renacimiento industrial histórico. Luego de largos años de gestión y posicionamiento estratégico, la isla -finalmente- cosecha beneficios significativos, producto de la iniciativa federal de reshoring, o el regreso de operaciones -actualmente en el extranjero- a los estados y territorios estadounidenses.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
ManufacturaAsociación de Industriales de Puerto RicofarmacéuticasEconomía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Rafael Vélez Domínguez

Rafael Vélez Domínguez

Arrow Icon
Ingeniero
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: