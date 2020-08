La victoria del ego de los derrotados

Palabra: ego

Significado: valoración excesiva de uno mismo

Etimología: proviene del latín

“El gran corruptor del hombre público es el ego”, Dean Acheson.

No fue la lluvia. No fue la pandemia del COVID-19. No fue el desastre de la Comisión Estatal de Elecciones del pasado 9 de agosto y que tuvo que remendar el Tribunal Supremo en nombre de la democracia.

Los derrotados y los victoriosos deben sumirse en una profunda introspección del grito que lanzó el electorado y que, sin duda, responde al hastío de la política chiquita, de la mala administración, de las contradicciones, de la montaña de mentiras que tuvieron que sufrir y la difamación lanzada entre pares, que igualmente veían como un acto de deslealtad.

PUBLICIDAD

Ay, el ego que padecen tantos políticos fue el verdadero virus que asesinó sus aspiraciones y que llevará al cementerio electoral a los que aún faltan porque el 3 de noviembre, el día de la elección general, todavía está por llegar.

Charlie Delgado fue el gran ganador. Fue subestimado por su propia colectividad y siguió adelante. Sudó esa candidatura y la gente vio en él algo refrescante, a pesar de llevar 20 años activo en la política. Supo moverse y superó con creces los augurios de derrota de los llamados “influencers” que se mueven en la Pava y que le negaban la oportunidad bajo el argumento del factor reconocimiento.

“La egolatría es la fuente de todas las miserias”, Thomas Carlyle.

Se equivocaron y por mucho. Ahora le tocará defender una papeleta junto a Aníbal Acevedo Vilá, aspirante a la comisaría residente en Washington, protagonista de una de las derrotas más aplastantes que ha sufrido el PPD en su historia, el responsable de la imposición del IVU que hoy todos pagamos, el que lanzó duros ataques públicos a su casa roja de la que dijo estaba llena de mugre y el que entra a su tercer intento por retornar a la política bajo el alegato de que los tiempos que vivimos son tan arduos que deben llevarlo a la capital federal. Auguro que tendrán que limar asperezas, pero de eso se trata la política.

La victoria de Charlie Delgado fue sólida. Se veía venir desde hace dos meses y de forma consistente, algo que los egos de muchos no permitieron ver y contrarrestar a tiempo. Se ganó el apoyo de la mayoría de los alcaldes populares, porque eran sus pares. Se esforzó mientras los líderes de la élite colorá se negaban a admitir que tenía alguna posibilidad.

PUBLICIDAD

“El ego es el mayor enemigo de los humanos”, Rig Veda.

Carmen Yulín Cruz fue derrotada por su nefasta administración del Municipio de San Juan. Por enfocar sus esfuerzos en la fallida aspiración de Bernie Sanders y viajar constantemente a Estados Unidos, teniendo la capital de la isla por el suelo. Perdió porque se creyó omnipotente, porque ofendió a un sector del país celebrando fiestas mientras había gente desolada sin casas tras los terremotos. Fue destrozada por los propios electores del PPD, porque su visión de status no parece compatible con una gran cantidad de populares, por la cantera de despidos que lleva a cuestas, por las denuncias de maltratar a su personal y porque su exvicealcalde, Rafael Jaume, destapó su verdad: no quería estar al frente del Municipio de San Juan tras ganar las pasadas elecciones generales hace cuatro años. Perdió y llegó al raquítico tercer lugar, porque apostó a su virtud de hablar bonito y con fuerza, como si eso escondiera su realidad.

Eduardo Bhatia, un servidor público probado, un intelectual y un funcionario muy bien preparado, fue derrotado porque pensó que era su turno al bate y se recostó. No tener el oído en tierra fue su mayor error. Perdió por el desgaste de su tiempo en la política y negarse a asumirlo. Fue destrozado electoralmente porque las ronchas que provocó en las uniones aún seguían en carne viva y las alimentaba cada vez que podía. Perdió porque a estas alturas no provocaba la ilusión que motiva a los electores. Con él, perdieron los líderes que salieron a intentar salvarlo a última hora.

PUBLICIDAD

En el Partido Nuevo Progresista pasó también lo que se veía desde hace dos meses y de forma consistente: un triunfo arrollador de Pedro Pierluisi. Ahora tendrá que enfrentar una campaña política con la realidad de haber sido cabildero de la Junta de Supervisión Fiscal y haber jurado como gobernador inconstitucionalmente tras la salida abrupta de Ricardo Rosselló. Tendrá que encarar el hecho de que junto a Alejandro García Padilla impulsó la imposición del organismo que fiscaliza las finanzas del país. Compartirá papeleta con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y eso es un positivo a sus aspiraciones porque ella es una de las líderes más sólidas dentro de la Palma, ha logrado negociar miles de millones de dólares en paquetes de ayuda federal para la isla y ha ganado el agradecimiento de alcaldes populares a los que ha ayudado con proyectos de envergadura.

Ganó porque lo trabajó, lo sudó.

“El liderazgo no es un concurso de popularidad; trata de dejar tu ego en la puerta”, Robin S. Sharma.

Wanda Vázquez, que llegó a la gobernación por orden constitucional y no por la voluntad del sufragio, vivió en carne propia cómo es que se gana una elección. Fue destrozada electoralmente por sus inconsistencias, por sus mentiras. Sufrió el rechazo del electorado porque ha demostrado que no sabe cómo gobernar, porque su respuesta siempre es la venganza contra los suyos. Perdió por los escándalos que han rodeado su llegada al Palacio de Santa Catalina, porque no ha sabido manejar las crisis profundas que vivimos, porque llenó sus bolsillos de enemigos y porque no tenía una infraestructura de campaña sólida como la que sí contaba Pierluisi. La nueva pesquisa que se hace a nivel de la Oficina de Panel del Fiscal Especial Independiente fue, sin dudas, otro factor importante que influyó.

Seguirá al frente de los destinos de Puerto Rico hasta enero del 2021, pero con la gran debilidad de su derrota.

Los electores han dado cátedra y hablado muy fuerte: ya no habrá tolerancia a los viejos estilos de hacer política.

“Una vida que no ha sido examinada no merece ser vivida”, Sócrates.