Hay gente para la cual el mejor país del mundo es, simplemente, donde hagan la mejor pizza. Pero, para otros, es donde esté la persona en cuyos ojos mejor nos vemos, la universidad soñada, el único trabajo que haríamos, las librerías como laberinto que no tienen fin, la abuela cuyas grises hebras es preciso acariciar cada cierto tiempo, o donde Iron Maiden nunca deje de ir en sus giras. Ya se ha dicho: cada cabeza es un mundo. Hay, entonces, una idea de “mejor país” para cada mundo de cabeza.

