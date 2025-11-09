Jenniffer González, víctima de sí misma
La gobernadora atraviesa un terrible momento político porque la están tratando como ella trató a otros cuando no estaba en el poder, escribe Benjamín Torres Gotay
9 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
Jenniffer González no estaba ni en edad de manejar legalmente un vehículo por las vías públicas de Puerto Rico cuando entró, como en un río caudaloso, a la política partidista. Cuenta la leyenda que, a los 14 años, una edad en que la mayoría de los adolescentes están pensando en parejas, en moda, en películas, en música, en fiestas, Jenniffer González ejecutó los rituales concernidos y se enfundó la piel de política que, 35 años después, no se ha quitado, ni parece que se quiera quitar pronto.
