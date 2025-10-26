Opinión
26 de octubre de 2025
78°ligeramente nublado
OpiniónLas cosas por su nombre
OPINIÓN
Las cosas por su nombre
Benjamín Torres GotayBenjamín Torres Gotay
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Músicos, poetas y locos

Por generaciones, los artistas puertorriqueños han divulgado nuestro nombre por el mundo y nos han explicado lo que somos; hoy sabemos que también pueden ser un factor económico importante y debemos aprovecharlo, escribe Benjamín Torres Gotay

26 de octubre de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Un hombre disfruta del “Día Nacional de la Zalsa”, un evento artístico y cultural que anualmente reúne a miles de personas de Puerto Rico y el extranjero. (alexis.cedeno)

Cuando al hombre le dijeron que le tocaba venir a Puerto Rico, para él la meca mundial de la salsa, se imaginó bailando una rumba interminable sobre los adoquines del Viejo San Juan, mientras desde los balcones sonaban los trombones y las paredes se zarandeaban al ritmo irresistible de las tumbadoras. No pudo, sin embargo, encontrar siquiera un sitio donde comprar una camiseta de su ídolo, Ismael Rivera, conocido en toda América como “El Sonero Mayor”.

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ACERCA DEL AUTOR
Benjamín Torres Gotay

Benjamín Torres Gotay

Benjamín Torres Gotay es periodista y escritor. Nacido en noviembre de 1968 en Santa Isabel, Puerto Rico, ha ejercido el periodismo desde 1992. Posee un Bachillerato en Periodismo de la Universidad...
