Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La importancia de la protección correcta para negocio y hogar
Existe una variedad de cubiertas tanto para riesgos personales como para los comerciales que deben ser evaluadas y adquiridas de acuerdo con las exposiciones particulares de cada asegurado, explica Mayra E. Flores Menar
3 de junio de 2026 - 10:30 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.