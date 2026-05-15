Opinión
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Tu arquitectura de liderazgo
Tu liderazgo no se evalúa en aislamiento, sino en contexto. Cuando logras anclar tu valor a ese entorno, dejas de ser simplemente alguien capaz para convertirte en una figura relevante y confiable, señala Loren Ferré Rangel
15 de mayo de 2026 - 10:30 PM
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