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prima:Tu arquitectura de liderazgo

Tu liderazgo no se evalúa en aislamiento, sino en contexto. Cuando logras anclar tu valor a ese entorno, dejas de ser simplemente alguien capaz para convertirte en una figura relevante y confiable, señala Loren Ferré Rangel

15 de mayo de 2026 - 10:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Tu personal branding no es un ejercicio de visibilidad; es una disciplina de negocios y un sistema operativo de liderazgo. (Shutterstock)

Durante los últimos meses, has leído sobre los elementos que construyen una marca personal: una propuesta única de valor, una narrativa auténtica y una presencia intencional que define cómo te perciben. Estos pilares son esenciales, pero no son tu objetivo final. Componen los cimientos de tu marca.

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