Bizantinismos
“¡He visto a algunas de las mejores mentes de mi generación enloquecer en la politología del estatus!“, asegura Edgaro Rodríguez Juliá
14 de noviembre de 2026 - 11:00 PM
14 de noviembre de 2026 - 11:00 PM
“Bizantinismo” es palabra que denota la complejidad intrínseca de la decadencia, la inclinación mental de intelectos más abigarrados que sutiles, como le ocurre a juristas y abogados. Bizancio fue la penosa decadencia del Imperio romano oriental que finalmente sucumbió al expansionismo otomano. Van y vienen los imperios y nosotros, los puertorriqueños, en nuestra etapa bizantina, manoseamos hasta el aborrecimiento el sempiterno estatus; a ciento y veintiocho años de haber caído bajo la codicia de un imperio joven -ahora en decadencia-, seguimos argumentando sobre cómo cuatro ángeles caben en la cabeza de un alfiler.
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