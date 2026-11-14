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Edgardo Rodríguez JuliáEdgardo Rodríguez Juliá
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prima:Bizantinismos

“¡He visto a algunas de las mejores mentes de mi generación enloquecer en la politología del estatus!“, asegura Edgaro Rodríguez Juliá

14 de noviembre de 2026 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La estadidad se vive allá, la colonia se sufre acá, escribe Edgardo Rodríguez Juliá. (Miguel Bayón)

“Bizantinismo” es palabra que denota la complejidad intrínseca de la decadencia, la inclinación mental de intelectos más abigarrados que sutiles, como le ocurre a juristas y abogados. Bizancio fue la penosa decadencia del Imperio romano oriental que finalmente sucumbió al expansionismo otomano. Van y vienen los imperios y nosotros, los puertorriqueños, en nuestra etapa bizantina, manoseamos hasta el aborrecimiento el sempiterno estatus; a ciento y veintiocho años de haber caído bajo la codicia de un imperio joven -ahora en decadencia-, seguimos argumentando sobre cómo cuatro ángeles caben en la cabeza de un alfiler.

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Edgardo Rodríguez Juliá

Edgardo Rodríguez Juliá

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El escritor Edgardo Rodríguez Juliá es catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico. Algunas de sus publicaciones son El entierro de Cortijo (1983); La noche oscura del niño Avilés (1984);...
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