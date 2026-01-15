Puerto Rico enfrenta retos ambientales que impactan directamente la salud de su población. Las altas temperaturas, los polvos del Sahara, las variaciones en los patrones de lluvia y la calidad del aire inciden en el aumento de condiciones respiratorias, cardiovasculares y en la transmisión de enfermedades asociadas al ambiente. Frente a esta realidad, fortalecer la enseñanza de las ciencias en nuestras escuelas públicas mediante un currículo que conecte los patrones atmosféricos con la salud humana, fundamentado en evidencia científica, es una acción necesaria y estratégica desde la perspectiva de la salud pública.

